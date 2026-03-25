5人組ボーイズグループ・VIBYが25日、都内で『VIBYプレデビュー発表会』を開催。デビューショーケースを東京・日本武道館で行うことを発表した。【ソロショット】フレッシュ！笑顔がかわいいVIBYメンバー同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1弾アーティスト。ミジョン氏が