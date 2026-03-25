VIBY、日本武道館でデビューショーケース開催発表「びっくり」 BTS・TXTを発掘したミジョン氏がプロデュース
5人組ボーイズグループ・VIBYが25日、都内で『VIBYプレデビュー発表会』を開催。デビューショーケースを東京・日本武道館で行うことを発表した。
【ソロショット】フレッシュ！笑顔がかわいいVIBYメンバー
同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1弾アーティスト。ミジョン氏が発掘を行い、韓国で育成してきた練習生最終12人のうち5人となる。メンバーは、リーダーのIO（19）、副リーダーのRENKI（18）、AKITO（18）、RYOHA（16）、KOTARO（15）。
同イベントでは、Crystal Kay「恋に落ちたら」をリメイクしたプレデビュー曲を歌唱。同楽曲のMVは、岩井俊二監督が撮影し、18日の公開から1週間で再生回数1000万回を超えている。Crystal Kayもスペシャル応援ゲストとして登壇した。
また、きょう25日午後4時にオフィシャルファンクラブ「TOMO」を開設すること、同日からABEMA番組『VIBY 1329 The night before debut』#0がスタートすること、4月8日に1stデジタルシングル「Mi*light」を配信リリース、5月13日に2ndデジタルシングル「HANAMARU」を配信リリース、6月24日には、1stCDシングル「Miracle：The First Light」をリリース、8月31日に日本武道館でDEBUT SHOWCASEを開催することが発表された。
日本武道館での公演は、メンバーへもサプライズで発表された。RYOHAは「プレデビュー段階でプレッシャーも大きい」、KOTAROは「全然想像できない」とメンバーそれぞれが驚きを隠せない様子。RENKIは「びっくりしているのですが、8月31日に決まったということなので、それに向けてメンバー5人と全力で、頑張ります」と力を込め、「ファンクラブのTOMOの皆さんと共にいいステージを作れればと思います」と意気込んだ。
【ソロショット】フレッシュ！笑顔がかわいいVIBYメンバー
同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1弾アーティスト。ミジョン氏が発掘を行い、韓国で育成してきた練習生最終12人のうち5人となる。メンバーは、リーダーのIO（19）、副リーダーのRENKI（18）、AKITO（18）、RYOHA（16）、KOTARO（15）。
また、きょう25日午後4時にオフィシャルファンクラブ「TOMO」を開設すること、同日からABEMA番組『VIBY 1329 The night before debut』#0がスタートすること、4月8日に1stデジタルシングル「Mi*light」を配信リリース、5月13日に2ndデジタルシングル「HANAMARU」を配信リリース、6月24日には、1stCDシングル「Miracle：The First Light」をリリース、8月31日に日本武道館でDEBUT SHOWCASEを開催することが発表された。
日本武道館での公演は、メンバーへもサプライズで発表された。RYOHAは「プレデビュー段階でプレッシャーも大きい」、KOTAROは「全然想像できない」とメンバーそれぞれが驚きを隠せない様子。RENKIは「びっくりしているのですが、8月31日に決まったということなので、それに向けてメンバー5人と全力で、頑張ります」と力を込め、「ファンクラブのTOMOの皆さんと共にいいステージを作れればと思います」と意気込んだ。