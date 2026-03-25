ウォルト・ディズニー・ジャパンによる、ディズニーステージ「ディズニー × F1 『Fuel the Magic』」を2026年3月25日に開催！東京タワーおよびStar Rise Towerで行われる「2026 F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」の公式プロモーションイベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」にて実施。F1の世界観にインスパイアされた新衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスがサプライズ登場する、特別なステージです。