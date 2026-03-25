ミッキー＆ミニーのF1コスチューム日本初お披露目！ウォルト・ディズニー・ジャパン「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ディズニーステージ
ウォルト・ディズニー・ジャパンによる、ディズニーステージ「ディズニー × F1 『Fuel the Magic』」を2026年3月25日に開催！
東京タワーおよびStar Rise Towerで行われる「2026 F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」の公式プロモーションイベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」にて実施。
F1の世界観にインスパイアされた新衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスがサプライズ登場する、特別なステージです。
ウォルト・ディズニー・ジャパン「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ディズニーステージ
日時：2026年3月25日(水) 12:00〜
会場：会場内ステージ（東京タワー／Star Rise Tower）
料金：無料（トークセッションは要事前申込）※申込方法は後日発表
主催：ホンダモビリティランド
協賛：本田技研工業
協力監修：Formula One Management
「2026 F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」の公式プロモーションイベント内で実施される特別なステージです。
世界中で大きな注目を集めるディズニーとF1、ふたつのグローバルブランドによる特別なコラボレーションを会場で体感できます。
このステージには、ミッキーマウスと
ミニーマウスがサプライズで登場。
ディズニー×F1コラボレーションを象徴する新衣装を、日本で初めて披露しました。
また、ウォルト・ディズニー・ジャパン ブランド・コマーシャリゼーション ゼネラルマネージャーの兼田裕之氏による挨拶も実施。
ディズニー×F1コラボレーションの概要や、2026年のF1との主要施策などが紹介されました。
ディズニー×F1コラボレーション「Fuel the Magic」キャンペーン
ディズニーは、F1と複数年にわたるコラボレーションキャンペーン「Fuel the Magic」を展開しています。
2026年2月27日には、キャンペーンの世界的な展開と拡張が発表されました。
WEBTOONによる、レースをテーマにしたオリジナルコミックシリーズを配信します。
さらに、限定グッズや特別イベントを主要グランプリにあわせて展開。
GENTLE MONSTERやユニクロとの特別コレクションも世界、そして日本でラインナップされます。
ミッキーマウスとミニーマウスの新しい衣装がいち早く見られる特別なステージ。
ウォルト・ディズニー・ジャパン「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ディズニーステージの紹介でした。
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