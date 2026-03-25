ミッキー＆ミニーのF1コスチューム日本初お披露目！ウォルト・ディズニー・ジャパン「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ディズニーステージ

ウォルト・ディズニー・ジャパンによる、ディズニーステージ「ディズニー × F1 『Fuel the Magic』」を2026年3月25日に開催！

東京タワーおよびStar Rise Towerで行われる「2026 F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」の公式プロモーションイベント「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」にて実施。

F1の世界観にインスパイアされた新衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスがサプライズ登場する、特別なステージです。

ウォルト・ディズニー・ジャパン「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ディズニーステージ

日時：2026年3月25日(水) 12:00〜

会場：会場内ステージ（東京タワー／Star Rise Tower）

料金：無料（トークセッションは要事前申込）※申込方法は後日発表

主催：ホンダモビリティランド

協賛：本田技研工業

協力監修：Formula One Management

「2026 F1世界選手権シリーズ Aramco 日本グランプリレース」の公式プロモーションイベント内で実施される特別なステージです。

世界中で大きな注目を集めるディズニーとF1、ふたつのグローバルブランドによる特別なコラボレーションを会場で体感できます。

このステージには、ミッキーマウスと

ミニーマウスがサプライズで登場。

ディズニー×F1コラボレーションを象徴する新衣装を、日本で初めて披露しました。

また、ウォルト・ディズニー・ジャパン ブランド・コマーシャリゼーション ゼネラルマネージャーの兼田裕之氏による挨拶も実施。

ディズニー×F1コラボレーションの概要や、2026年のF1との主要施策などが紹介されました。

ディズニー×F1コラボレーション「Fuel the Magic」キャンペーン

ディズニーは、F1と複数年にわたるコラボレーションキャンペーン「Fuel the Magic」を展開しています。

2026年2月27日には、キャンペーンの世界的な展開と拡張が発表されました。

WEBTOONによる、レースをテーマにしたオリジナルコミックシリーズを配信します。

さらに、限定グッズや特別イベントを主要グランプリにあわせて展開。

GENTLE MONSTERやユニクロとの特別コレクションも世界、そして日本でラインナップされます。

ミッキーマウスとミニーマウスの新しい衣装がいち早く見られる特別なステージ。

ウォルト・ディズニー・ジャパン「F1 TOKYO FAN FESTIVAL 2026」ディズニーステージの紹介でした。

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