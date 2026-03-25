一時期に比べて感染者数が減っているものの、現在もインフルエンザが流行しています。また、寒暖差が激しいこの時期、猫を飼っている人の中には、愛猫にもうつるのではないかと心配している人も多いと思います。そもそも、猫もインフルエンザにかかるのでしょうか。ヒトのウイルスとの違いや、注意すべき「猫風邪」への対処法について、獣医師の椿直哉さんに聞きました。【要注意】意外すぎる「果物」も絶対ダメ！これが「猫が