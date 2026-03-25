一時期に比べて感染者数が減っているものの、現在もインフルエンザが流行しています。また、寒暖差が激しいこの時期、猫を飼っている人の中には、愛猫にもうつるのではないかと心配している人も多いと思います。そもそも、猫もインフルエンザにかかるのでしょうか。ヒトのウイルスとの違いや、注意すべき「猫風邪」への対処法について、獣医師の椿直哉さんに聞きました。

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猫がインフルエンザに感染するケースは珍しい

Q.現在もインフルエンザが流行しています。そもそも、猫はヒトと同様、インフルエンザに感染しやすいのでしょうか。

椿さん「猫に人間のインフルエンザが感染することはほとんどありません。鳥のインフルエンザが猫に感染した例や、飼い主から猫へと感染した事例も報告としてはありますが、猫と人間との間での感染はまれとされています」

Q.もし猫がインフルエンザに感染した場合、感染予防や重症化を防ぐためにはどのような対策が求められるのでしょうか。

椿さん「猫が感染した場合、1匹で飼っている場合は部屋を温かくして、しっかり栄養を摂取させましょう。場合によっては、動物病院で治療する必要も出てきます。多頭飼いの場合は猫同士でウイルスがまん延する恐れがあるため、さらに注意が必要です。

そのため、感染予防や重症化を防ぐために有効なのは、猫を絶対に室内飼いにすることです。外に出ると、インフルエンザに感染している鳥を介して感染するリスクがあります。一般的な話ですが、日頃から『食欲はあるかな？』『体重はどうかな？』と体調を管理してあげてください」

Q.インフルエンザ以外で気を付けたい猫の感染症について、教えてください。例えば、寒い時期や寒暖差が激しい時期に猫がかかりやすい感染症はありますか。

椿さん「まず、猫風邪の原因は、インフルエンザウイルスとは別のウイルスであることがほとんどです。

猫の風邪で最も多く見られるのが『猫ヘルペスウイルス』で、これが原因で風邪の症状が出ます。具体的な症状は、くしゃみや鼻水、鼻詰まり、目やに、結膜炎など顔周りの炎症が中心です。放置すると喉が痛くなり、ひどくなれば肺炎の症状を示すことがあります。治療法があるので、ひどくなる前に動物病院を受診してください。

猫風邪の原因には『猫カリシウイルス』や『クラミジア』もありますが、猫ヘルペスウイルスを含めワクチンがあるので、毎年、混合ワクチンを接種していれば、発症しても重症化を防ぐことができます」

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ヒトのインフルエンザ同様、主に寒い時期に流行する「猫風邪」の重症化を防ぐのに有効なのが、毎年の混合ワクチン接種です。愛猫の健康を守るために、室内飼いの徹底とあわせて、ぜひ前向きに検討してくださいね。