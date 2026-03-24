【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『カリスマ』が、2027年1月にTBS系にて全国放送されることが決定し、ティザービジュアルが公開された。昨年11月に開催された『カリスマガンボツアー』幕張公演にて告知された『カリスマ』のTVアニメ化。原作ドラマに引き続き、原作をDazed CO.,LTD.・松原秀、キャラクター原案をえびも、音楽をEVIL LINE RECORDSが務め、新たに「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX