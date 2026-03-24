TVアニメ『カリスマ』ティザービジュアル公開！2027年1月TBS系にて全国放送決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『カリスマ』が、2027年1月にTBS系にて全国放送されることが決定し、ティザービジュアルが公開された。

昨年11月に開催された『カリスマガンボツアー』幕張公演にて告知された『カリスマ』のTVアニメ化。原作ドラマに引き続き、原作をDazed CO.,LTD.・松原秀、キャラクター原案をえびも、音楽をEVIL LINE RECORDSが務め、新たに「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX」の総監督も務めた古田丈司を監督に迎え、「BLEACH 千年血戦篇」や「おそ松さん」を手掛けるPIERROT FILMSがアニメーション制作を担当し、TBS系にて全国放送されることが明らかとなった。ティザービジュアル解禁映像も公開されたので、期待を高めるとともに楽しみにしよう。

さらに、TVアニメ『カリスマ』公式ティザーサイトもオープンしたので、合わせてチェックしよう。

●作品情報

TVアニメ『カリスマ』

放送情報：2027年1月TBS系にて全国放送！

【CAST】

伊藤ふみや：小野友樹

草薙理解：山中真尋

本橋依央利：福原かつみ

猿川 慧：細田健太

湊 大瀬：日向朔公

テラ：大河元気

天堂天彦：橋詰知久

【STAFF】

原作：Dazed CO.,LTD. 松原秀

キャラクター原案：えびも

監督：古田丈司

シリーズ構成・脚本：松原秀

アニメーション制作：PIERROT FILMS

音楽：EVIL LINE RECORDS

製作幹事：TBSテレビ

●リリース情報

『カリスマガンボツアー』Blu-ray

2026年6月5日発売

価格：￥11,000（税込）

品番：NXD-1129

形態：Blu-ray

【CAST】

七人のカリスマ声優(小野友樹/山中真尋/福原かつみ/細田健太/日向朔公/大河元気/橋詰知久)

カリスマダンサー

【Band】

月蝕會議

＜収録内容＞

本編

幕張公演DAY2

セットリスト

1.カリスマガンボ

2.カリスマピザパーティー

3.カリスマ・イン・ダ・ハウス

〜ゆたしくねガンボ〜

4.カリスマさびら

〜お子様ランチガンボ〜

5.とってもかりちゅま

〜お風呂ガンボ〜

6.カリスマ温泉郷

〜富士山ガンボ〜

7.FUJIYAMA CHARISMA

〜お買い物ガンボ〜

8.ねんねむりんりん

9.ほわシャパ☆カリスマス

10.カリスマハウスの事件簿

〜伝説ガンボ〜

11.カリスマ伝説

12.おつカリスマ！忘年会

13.カリスマジャンボリー

14.超カリスマ凡踊り

15.めちゃめちゃカリスマ

映像特典

カリスマっていいな(神戸公演DAY1)

カリスマ1週間(神戸公演DAY2)

カリスマピクニック(幕張公演DAY1)

神の領域(リージョン)(幕張公演DAY1)

『カリスマガンボツアー』Blu-rayのご予約はこちら

https://store.kingrecords.co.jp/charisma-garage/pd.html?goods=NXD-1129&variation=

※オフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」限定販売

●イベント情報

「カリスマ声優ほぼ全員集合スペシャル〜レッツ！宇宙最速ガンボ！〜」

「カリスマガンボツアー」Blu-rayを対象期間内に予約＆イベント観覧応募を応募した方の中から抽選で宇宙最速先行試写会にご招待！

2026年5月16日(土)

昼の部 12:00開場 / 12:30開演

夜の部 16:30開場 / 17:00開演

会場：都内某所

出演者：

草薙理解 役：山中真尋

本橋依央利 役：福原かつみ

猿川 慧 役：細田健太

湊 大瀬 役：日向朔公

テラ 役：大河元気

天堂天彦 役：橋詰知久

応募締め切り：2026年4月19日(日)23:59まで

※本イベントは早期予約者全員を対象に生配信される(アーカイブあり)

後日、購入時に登録されたメールアドレス宛に送付されるシリアルコードを使用して視聴が可能

〜DRAMA〜

プレ3rdシーズン不定期配信中！

新人 | 超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』プレ3rdシーズン

https://youtu.be/FjYBvo8UIFg

祝アニメ化！キャスティング | 超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』プレ3rdシーズン

https://youtu.be/bfnKLUKC0AY

こたつ | 超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』プレ3rdシーズン

https://youtu.be/9kj-bi98WjE

奴隷マグロ | 超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』プレ3rdシーズン

https://youtu.be/YYB_bUmefko

部屋飲み | 超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』プレ3rdシーズン

https://youtu.be/vMJY9BOvWdc

＜超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』＞

原作：Dazed CO.,LTD.

松原 秀

音楽製作：EVIL LINE RECORDS

キャラクターデザイン：えびも

アートディレクション：BALCOLONY.

『カリスマ』は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』の開発、運営を手がけるEVIL LINE RECORDSと株式会社Dazedが手掛ける二次元キャラクターコンテンツ。

＜イントロダクション＞

ここはカリスマハウス。今日もカリスマな彼らは己の中のカリスマ性を日々見つめている。

が、彼らはまだ『真のカリスマ』には辿り着けていないと言える。故にこうしてカリスマどうしで身を寄せあい、日々カリスマ性を育み、さらなる高みを目指すいわば仮住まいの状態。世間には嘲笑する者もいるだろう。が、カリスマな彼らにはノーダメージ。むしろそういった逆境を糧にさらなるカリスマを生成し、見事な『カリスマチャージ』を蓄積させていく。チャージの先にあるものとは……！？

凡人にはよくわからないと思いますが

これはカリスマたちの物語です。

【キャラクター】

「正邪のカリスマ」伊藤ふみや（CV: 小野友樹）

「秩序のカリスマ」草薙理解（CV: 山中真尋）

「服従のカリスマ」本橋依央利（CV: 福原かつみ）

「反発のカリスマ」猿川 慧（CV: 細田健太）

「内罰のカリスマ」湊 大瀬（CV: 日向朔公）

「自愛のカリスマ」テラ（CV: 大河元気）

「性のカリスマ」天堂天彦（CV: 橋詰知久）

(C)CHARISMA ANIME

関連リンク

TVアニメ『カリスマ』公式ティザーサイト

https://anime.charisma-house.com/

『カリスマ』公式サイト

https://charisma-house.com/