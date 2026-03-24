ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『私がビーバーになる時』で、のんびり屋の癒し系ビーバー・ローフの日本版声優を務めた宮田俊哉（Kis‐My‐Ft2）が、米・カリフォルニアにあるピクサー・アニメーション・スタジオを訪問したレポートが到着。さらに、人間目線と動物目線での表情の違いが分かる本編シーンも解禁された。【写真】キスマイ宮田が『私がビーバーになる時』のクリエイター陣を直撃！ローフの描き方を伝授され笑顔