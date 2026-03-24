キスマイ宮田がピクサー・スタジオへ！ 『私がビーバーになる時』人間＆動物目線の変化を映した本編映像も解禁
ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『私がビーバーになる時』で、のんびり屋の癒し系ビーバー・ローフの日本版声優を務めた宮田俊哉（Kis‐My‐Ft2）が、米・カリフォルニアにあるピクサー・アニメーション・スタジオを訪問したレポートが到着。さらに、人間目線と動物目線での表情の違いが分かる本編シーンも解禁された。
【写真】キスマイ宮田が『私がビーバーになる時』のクリエイター陣を直撃！ ローフの描き方を伝授され笑顔
『リメンバー・ミー』以降に公開されたオリジナル作品として、ディズニー＆ピクサー作品史上No.1の成績で好調なスタートを切った本作。公開10日間で興行収入9億6235万円、動員71万3626人を突破している。
このたび、本作で日本版声優を務める宮田俊哉が、ピクサー・アニメーション・スタジオを訪問し、本作の製作に携わったクリエイター達へ直撃インタビューを敢行。ローフのキャラクターデザインを担当したキャラクター・アート・ディレクターからローフのイラストの描き方をレクチャーしてもらうなど、貴重な出来事の数々を振り返るレポートが到着した。
宮田が演じるのは、のんびり屋で食べられがちな癒し系ビーバーのローフ。メイベル、キング・ジョージとともに、高速道路の建設を阻止し森を守るために奮闘する。
米・サンフランシスコに到着した宮田を待っていたのは、これまで数々の名作を生み出してきたピクサー・アニメーション・スタジオの広大な敷地。クリエイター達が作業をするオフィスや最新機器のそろったスタジオはもちろん、社員たちがリフレッシュするためのプールやバスケットボールコート、サッカー場、レストランなどさまざまな設備がそろった環境に、宮田は思わず「プールもサッカー場もあるんですか！？ ここまでなんでもそろっていると、スタジオというよりひとつの街みたい！」と大興奮。
興奮冷めやらぬ中スタジオ内を探検しながら向かった先々には、本作に関わったクリエイターたちの姿があった。
まず話を聞いたのは、ビジュアルエフェクトを担当したマックス・ギルバート。宮田が「マックスさんは『わたビバ』でどんな作業を担当したんですか？」と尋ねると、マックスは「この作品には水や木々、火、そして可愛い動物たちが動き回る場面など、たくさんの自然が登場しますよね。私はその自然いっぱいのシーンをよりリアルで美しく見せるために、さまざまなビジュアルエフェクトを作りました」と解説。
さらに、水の動きを表現するビジュアルエフェクトを実際に作る様子を見せてくれながら、「水の動きはとても複雑なので、表現するためにたくさんのレイヤーを重ねます。少しずつ波やしぶきを加えていくことで、リアルに見えるようになるんです」と制作のこだわりを語る。
その細かな作業を目の当たりにした宮田は「一滴一滴にまでこだわりが感じられますね！ こんなに細かい仕事なんだ！」と驚きを隠せない様子。「こんなにリアルに見えるのに、実写の映像とは違うアニメーションならではの臨場感もすごくある。そのリアルとアニメーションのバランスがすごい」と語ると、マックスは「その通りです。エフェクトチームのゴールは、映像をとにかくリアルに見せること。でも同時に、アニメーションの世界にフィットするように調整しなければいけません。そのバランスを取るのは難しいけど、とても面白い仕事なんです」と、ピクサーならではの徹底したこだわりを明かした。
続いて宮田が訪ねたのは、アートディレクターのハッサン。ハッサンは自身の仕事について「私の役目は、この映画にとって正しい色とトーンを見つけることです。映像を作る前の段階で脚本を読み、映画全体の色の設計図となる“カラースクリプト”を作ります。全体の色味や雰囲気を最初に決め、それをもとにアニメーターが映像を作っていくんです」と説明。
宮田が「脚本を読んだ時点で一番悩んだシーンはありますか？」と尋ねると、ハッサンはキング・ジョージの登場シーンを挙げ、「観客が初めてジョージに出会う大事な場面なので、とてもこだわりました。夕日に照らされたオレンジのトーンや、少しブルーがかったトーンなど色々試したんです。最終的には、逆光の中でシルエットとして登場させることで観客に『怖い王様なのかな？』と思わせておいて、クローズアップするとコミカルでフレンドリーな表情が見えるようにしました」と制作秘話を明かす。
さらに、「実は、動物大評議会で王たちが登場するシーンでは、『セーラームーン』の変身シーンでキャラクターそれぞれに違う色の光が差す映像を参考にして、登場するときの王たちにそれぞれ違う色の光が差すようにしたんです」と語り、思わぬ日本作品からの影響も明らかになった。
さらに、宮田はキャラクター・アート・ディレクターのアナ・スコットのもとへ。本作でローフのキャラクターデザインを担当したアナが、特別にローフの描き方を直々にレクチャーしてくれることに。
ペンと紙が用意されると、宮田は「上手く描けるかなあ」と不安そうな表情。しかしアナから励ましを受けて宮田は苦手な絵に挑戦した。アナのお手本を見ながら、鉛筆で大まかな下書きをしてマーカーペンでディテールを描き込んでいくと、少しずつローフの姿が完成していく。
出来上がったイラストを見たアナは「とても上手！ 完璧だよ！ 私よりあなたの方が上手かもしれない」と大絶賛。宮田は「みんなから僕は絵が下手だと思われているので、はやくみんなに見せたいです！ 日本に帰ったら『僕はピクサーでイラストの描き方を習ってきたんだ！』ってみんなに言ってまわります。絵が苦手な僕でもちゃんと習えば描けるんだって分かって楽しかったです！」と満面の笑みを見せた。
スタジオを巡った宮田は、「一つ一つの作業が本当にプロフェッショナルで…。改めて、誰が欠けてもこの映画って完成しなかったんだなと思いました。映画を見ているとエンドロールで何百人という名前が出てくるじゃないですか。その一人一人が本当に高い技術と愛を持って、この作品を作ってくださったんだなというのを改めて実感しました」と、その貴重な体験を振り返った。
併せて解禁されたのは、高速道路の建設をめぐって動物大評議会の怒りを買い、動物たちから命を狙われているジェリー市長を助けるために、メイベルとローフ、トカゲのトムがジェリー市長の車に乗り込み、スマートフォンの音声読み上げ機能を使って意思疎通を試みるシーン。
見事な連携プレーでジェリー市長のスマートフォンを奪うと、突然現れた動物たちにおびえるジェリー市長に向かってメイベルが「私達はあなたの友達（赤いハート）」「あなたの身が危険。私達の言う通りにして」と呼びかけるが…。
本作では、“人間目線”か“動物目線”かによって、動物たちの表情が変わる演出がなされている。動物とコミュニケーションが取れない人間から見る動物たちの顔はつぶらな目で感情が読み取れない表情なのに対し、動物目線になると途端に白目が大きく表情豊かになり、動物たちがより“人間らしく”見えるようになる。
この演出にはスタジオジブリの名作が大きな影響を与えているそうで、ダニエル・チョン監督は「動物たちに二種類の見た目があるというアイデアのインスピレーションのひとつは、スタジオジブリの『平成狸合戦ぽんぽこ』です。その作品では、状況に応じて動物たちの目が点のようだったり漫画のような目だったりする描写があり、その工夫からとても大きな影響を受けています。ジェリー市長とスマートフォンでコミュニケーションをとろうとするシーンでは、誰の視点かによって、動物たちの顔を点のような目と漫画のような目の間を絶えず行き来させるように工夫しました。これはとても大変だったのですが、その切り替えを上手く調整するのは本当に楽しいチャレンジでした」と明かしている。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、公開中。
【写真】キスマイ宮田が『私がビーバーになる時』のクリエイター陣を直撃！ ローフの描き方を伝授され笑顔
『リメンバー・ミー』以降に公開されたオリジナル作品として、ディズニー＆ピクサー作品史上No.1の成績で好調なスタートを切った本作。公開10日間で興行収入9億6235万円、動員71万3626人を突破している。
宮田が演じるのは、のんびり屋で食べられがちな癒し系ビーバーのローフ。メイベル、キング・ジョージとともに、高速道路の建設を阻止し森を守るために奮闘する。
米・サンフランシスコに到着した宮田を待っていたのは、これまで数々の名作を生み出してきたピクサー・アニメーション・スタジオの広大な敷地。クリエイター達が作業をするオフィスや最新機器のそろったスタジオはもちろん、社員たちがリフレッシュするためのプールやバスケットボールコート、サッカー場、レストランなどさまざまな設備がそろった環境に、宮田は思わず「プールもサッカー場もあるんですか！？ ここまでなんでもそろっていると、スタジオというよりひとつの街みたい！」と大興奮。
興奮冷めやらぬ中スタジオ内を探検しながら向かった先々には、本作に関わったクリエイターたちの姿があった。
まず話を聞いたのは、ビジュアルエフェクトを担当したマックス・ギルバート。宮田が「マックスさんは『わたビバ』でどんな作業を担当したんですか？」と尋ねると、マックスは「この作品には水や木々、火、そして可愛い動物たちが動き回る場面など、たくさんの自然が登場しますよね。私はその自然いっぱいのシーンをよりリアルで美しく見せるために、さまざまなビジュアルエフェクトを作りました」と解説。
さらに、水の動きを表現するビジュアルエフェクトを実際に作る様子を見せてくれながら、「水の動きはとても複雑なので、表現するためにたくさんのレイヤーを重ねます。少しずつ波やしぶきを加えていくことで、リアルに見えるようになるんです」と制作のこだわりを語る。
その細かな作業を目の当たりにした宮田は「一滴一滴にまでこだわりが感じられますね！ こんなに細かい仕事なんだ！」と驚きを隠せない様子。「こんなにリアルに見えるのに、実写の映像とは違うアニメーションならではの臨場感もすごくある。そのリアルとアニメーションのバランスがすごい」と語ると、マックスは「その通りです。エフェクトチームのゴールは、映像をとにかくリアルに見せること。でも同時に、アニメーションの世界にフィットするように調整しなければいけません。そのバランスを取るのは難しいけど、とても面白い仕事なんです」と、ピクサーならではの徹底したこだわりを明かした。
続いて宮田が訪ねたのは、アートディレクターのハッサン。ハッサンは自身の仕事について「私の役目は、この映画にとって正しい色とトーンを見つけることです。映像を作る前の段階で脚本を読み、映画全体の色の設計図となる“カラースクリプト”を作ります。全体の色味や雰囲気を最初に決め、それをもとにアニメーターが映像を作っていくんです」と説明。
宮田が「脚本を読んだ時点で一番悩んだシーンはありますか？」と尋ねると、ハッサンはキング・ジョージの登場シーンを挙げ、「観客が初めてジョージに出会う大事な場面なので、とてもこだわりました。夕日に照らされたオレンジのトーンや、少しブルーがかったトーンなど色々試したんです。最終的には、逆光の中でシルエットとして登場させることで観客に『怖い王様なのかな？』と思わせておいて、クローズアップするとコミカルでフレンドリーな表情が見えるようにしました」と制作秘話を明かす。
さらに、「実は、動物大評議会で王たちが登場するシーンでは、『セーラームーン』の変身シーンでキャラクターそれぞれに違う色の光が差す映像を参考にして、登場するときの王たちにそれぞれ違う色の光が差すようにしたんです」と語り、思わぬ日本作品からの影響も明らかになった。
さらに、宮田はキャラクター・アート・ディレクターのアナ・スコットのもとへ。本作でローフのキャラクターデザインを担当したアナが、特別にローフの描き方を直々にレクチャーしてくれることに。
ペンと紙が用意されると、宮田は「上手く描けるかなあ」と不安そうな表情。しかしアナから励ましを受けて宮田は苦手な絵に挑戦した。アナのお手本を見ながら、鉛筆で大まかな下書きをしてマーカーペンでディテールを描き込んでいくと、少しずつローフの姿が完成していく。
出来上がったイラストを見たアナは「とても上手！ 完璧だよ！ 私よりあなたの方が上手かもしれない」と大絶賛。宮田は「みんなから僕は絵が下手だと思われているので、はやくみんなに見せたいです！ 日本に帰ったら『僕はピクサーでイラストの描き方を習ってきたんだ！』ってみんなに言ってまわります。絵が苦手な僕でもちゃんと習えば描けるんだって分かって楽しかったです！」と満面の笑みを見せた。
スタジオを巡った宮田は、「一つ一つの作業が本当にプロフェッショナルで…。改めて、誰が欠けてもこの映画って完成しなかったんだなと思いました。映画を見ているとエンドロールで何百人という名前が出てくるじゃないですか。その一人一人が本当に高い技術と愛を持って、この作品を作ってくださったんだなというのを改めて実感しました」と、その貴重な体験を振り返った。
併せて解禁されたのは、高速道路の建設をめぐって動物大評議会の怒りを買い、動物たちから命を狙われているジェリー市長を助けるために、メイベルとローフ、トカゲのトムがジェリー市長の車に乗り込み、スマートフォンの音声読み上げ機能を使って意思疎通を試みるシーン。
見事な連携プレーでジェリー市長のスマートフォンを奪うと、突然現れた動物たちにおびえるジェリー市長に向かってメイベルが「私達はあなたの友達（赤いハート）」「あなたの身が危険。私達の言う通りにして」と呼びかけるが…。
本作では、“人間目線”か“動物目線”かによって、動物たちの表情が変わる演出がなされている。動物とコミュニケーションが取れない人間から見る動物たちの顔はつぶらな目で感情が読み取れない表情なのに対し、動物目線になると途端に白目が大きく表情豊かになり、動物たちがより“人間らしく”見えるようになる。
この演出にはスタジオジブリの名作が大きな影響を与えているそうで、ダニエル・チョン監督は「動物たちに二種類の見た目があるというアイデアのインスピレーションのひとつは、スタジオジブリの『平成狸合戦ぽんぽこ』です。その作品では、状況に応じて動物たちの目が点のようだったり漫画のような目だったりする描写があり、その工夫からとても大きな影響を受けています。ジェリー市長とスマートフォンでコミュニケーションをとろうとするシーンでは、誰の視点かによって、動物たちの顔を点のような目と漫画のような目の間を絶えず行き来させるように工夫しました。これはとても大変だったのですが、その切り替えを上手く調整するのは本当に楽しいチャレンジでした」と明かしている。
アニメ映画『私がビーバーになる時』は、公開中。