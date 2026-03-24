ロックバンド・LUNA SEAとGLAYが、2025年2月22日に、約25年ぶりの共演を果たし話題となった奇跡の東京ドーム対バンライブ『The Millennium Eve 2025』の映像作品が、5月27日にリリースされること、その収録内容が解禁となった。【ライブ写真】真矢さんへの思いを胸に開催したLUNA SEA有明アリーナ公演本編映像では、当時のライブ演奏曲の全てを収録。先行のGLAYから始まり、続くLUNA SEA、そしてアンコールで実現した、お互い