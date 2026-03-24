LUNA SEA×GLAY、25年ぶり奇跡の東京ドーム対バンライブ映像作品が5・27リリース
ロックバンド・LUNA SEAとGLAYが、2025年2月22日に、約25年ぶりの共演を果たし話題となった奇跡の東京ドーム対バンライブ『The Millennium Eve 2025』の映像作品が、5月27日にリリースされること、その収録内容が解禁となった。
【ライブ写真】真矢さんへの思いを胸に開催したLUNA SEA有明アリーナ公演
本編映像では、当時のライブ演奏曲の全てを収録。先行のGLAYから始まり、続くLUNA SEA、そしてアンコールで実現した、お互いのメンバーをシャッフルして結成した一夜限りのスペシャルバンド“テナシー”、“THE★BAND”によるセッション。ラストはオールキャストで送るLUNA SEAのライブフィナーレ曲としておなじみの「WISH」まで、約3時間に渡るパフォーマンスが余すことなく収録される。
さらに特典付きの豪華盤では、貴重な舞台裏の様子を収録した「Behind The Scenes」が収録される。和やかな雰囲気で進行する両バンドのリハの様子や交流する姿が収められている。
その他、豪華盤では、大判サイズの特製ケース仕様の他、116ページの写真集、ライブ当日アンコールで実際使用された両バンドメンバー全員の名前やアーティストロゴ、ライブタイトルロゴが記載された銀テープを用いた特製のキーホルダーと、特製のメモリアルピクチャーチケットなども封入。「ファンのみんなが求めてくれているなら、どうにかそれに応えたいよね」そんな両バンドメンバー全員の想いが、レーベルやマネジメントの壁を超えて実現した。
■概要
LUNA SEA｜GLAY『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』
2026年5月27日発売
【初回生産限定盤】豪華盤アナログ型 BOX （Blu-ray）
収録内容 ※通常盤・豪華盤共通
GLAY
01.WET DREAM
02.MERMAID
03.サバイバル
04.口唇
05.pure soul
06.HOWEVER
07.月に祈る
08.THINK ABOUT MY DAUGHTER
09.メドレー（whodunit／JESUS / LUNA SEA cover／whodunit）
10.誘惑
11.さよならはやさしく
12.BEAUTIFUL DREAMER
LUNA SEA
01.STORM
02.Dejavu
03.DESIRE
04.SHINE
05.IN SILENCE
06.SEARCH FOR REASON
07.I for You
08.SOUL LOVE / GLAY cover
09.BELIEVE
10.ROSIER
＜アンコール＞
01.TRUE BLUE （スペシャルバンド“テナシー"）
02.BELOVED （スペシャルバンド “THE★BAND"）
03.WISH （LUNA SEA & GLAY）
◆特典映像 ≪豪華盤のみ収録≫
「Behind the Scenes of The Millennium Eve 2025」
「“テナシー”、“THE★BAND” 結成ミーティングMOVIE Director’s Cut」
◆豪華盤封入特典
116P写真集（SPECIALコラム掲載）
特製WISH銀テープキーホルダー（※ライヴ当日、実際使用された銀テープを忠実に再現した銀テープを加工した特製キーホルダー）
☆特製ピクチャーチケット（※本作品限定の特製メモリアル公演チケット）
◆ショップ別先着予約購入特典
タワーレコード／オンライン:オリジナルB2ポスター
HMV・HMV&BOOKS：オリジナル2L判プロマイド
楽天ブックス：オリジナルアクリルコースター
セブンネット：オリジナルラバーバンド
TSUTAYA : オリジナルスマホサイズステッカー
Amazon：メガジャケ
SLAVE/mu-mo SHOP：PPクラフトオリジナルトラック（カラー1）
G-DIRECT SHOP：PPクラフトオリジナルトラック（カラー2）
その他ショップ ECサイト : オリジナル缶マグネット
【ライブ写真】真矢さんへの思いを胸に開催したLUNA SEA有明アリーナ公演
本編映像では、当時のライブ演奏曲の全てを収録。先行のGLAYから始まり、続くLUNA SEA、そしてアンコールで実現した、お互いのメンバーをシャッフルして結成した一夜限りのスペシャルバンド“テナシー”、“THE★BAND”によるセッション。ラストはオールキャストで送るLUNA SEAのライブフィナーレ曲としておなじみの「WISH」まで、約3時間に渡るパフォーマンスが余すことなく収録される。
その他、豪華盤では、大判サイズの特製ケース仕様の他、116ページの写真集、ライブ当日アンコールで実際使用された両バンドメンバー全員の名前やアーティストロゴ、ライブタイトルロゴが記載された銀テープを用いた特製のキーホルダーと、特製のメモリアルピクチャーチケットなども封入。「ファンのみんなが求めてくれているなら、どうにかそれに応えたいよね」そんな両バンドメンバー全員の想いが、レーベルやマネジメントの壁を超えて実現した。
■概要
LUNA SEA｜GLAY『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』
2026年5月27日発売
【初回生産限定盤】豪華盤アナログ型 BOX （Blu-ray）
収録内容 ※通常盤・豪華盤共通
GLAY
01.WET DREAM
02.MERMAID
03.サバイバル
04.口唇
05.pure soul
06.HOWEVER
07.月に祈る
08.THINK ABOUT MY DAUGHTER
09.メドレー（whodunit／JESUS / LUNA SEA cover／whodunit）
10.誘惑
11.さよならはやさしく
12.BEAUTIFUL DREAMER
LUNA SEA
01.STORM
02.Dejavu
03.DESIRE
04.SHINE
05.IN SILENCE
06.SEARCH FOR REASON
07.I for You
08.SOUL LOVE / GLAY cover
09.BELIEVE
10.ROSIER
＜アンコール＞
01.TRUE BLUE （スペシャルバンド“テナシー"）
02.BELOVED （スペシャルバンド “THE★BAND"）
03.WISH （LUNA SEA & GLAY）
◆特典映像 ≪豪華盤のみ収録≫
「Behind the Scenes of The Millennium Eve 2025」
「“テナシー”、“THE★BAND” 結成ミーティングMOVIE Director’s Cut」
◆豪華盤封入特典
116P写真集（SPECIALコラム掲載）
特製WISH銀テープキーホルダー（※ライヴ当日、実際使用された銀テープを忠実に再現した銀テープを加工した特製キーホルダー）
☆特製ピクチャーチケット（※本作品限定の特製メモリアル公演チケット）
◆ショップ別先着予約購入特典
タワーレコード／オンライン:オリジナルB2ポスター
HMV・HMV&BOOKS：オリジナル2L判プロマイド
楽天ブックス：オリジナルアクリルコースター
セブンネット：オリジナルラバーバンド
TSUTAYA : オリジナルスマホサイズステッカー
Amazon：メガジャケ
SLAVE/mu-mo SHOP：PPクラフトオリジナルトラック（カラー1）
G-DIRECT SHOP：PPクラフトオリジナルトラック（カラー2）
その他ショップ ECサイト : オリジナル缶マグネット