ボートレース三国G3オールレディース「三国レディースカップ」は24日、晴天の中で開幕した。ヴィーナスシリーズと違って、オールレディースはベテラン勢が多く参戦している。彼女たちが活躍すれば、シリーズが盛り上がるというものだ。2日目は1、3号艇での2走となる福島陽子（57＝岡山）に注目したい。初日は急に追い風が5メートルと強くなった1Rの1回走り。5コースからさすがにスタートは行けず4着に敗れた。「追い風は2