食べログ、『中国料理 百名店 2026』発表 TOKYO・EAST・WEST3つのエリアごとに“うまい中華料理”100店を紹介
レストラン検索・予約サービスの「食べログ」は24日、ユーザーから高い評価を集めた『食べログ 中国料理 百名店 2026』を発表した。TOKYO、EAST、WESTの3エリアごとに各100店が選ばれ、全国の人気中国料理店が明らかになった。
同企画は「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンル別で評価の高い100店を選出するグルメアワード。2017年から毎年実施されており、中国料理部門は今回で4回目の発表となる。
今年1月29日時点で第1ジャンルが「中華料理」「四川料理」「台湾料理」または「飲茶・点心」となっている店舗を対象に、食べログの点数上位100店を選定した（※移転やリニューアルの場合、および他ジャンルを含め初めて百名店に選出された店を初選出としている）。
TOKYOを除くエリアで今回最も選出が多かった大阪府からは、ソムリエによるワインペアリングと共に独創的な中華料理を味わえる「空心 伽藍堂」や、オープンキッチンでさまざまな魚介類の紹興酒漬けなどを楽しむことができる「饗華」、本店が「中国料理 百名店」に過去2回選出されている「老虎菜 阪神梅田店」、目の前で油をかけて仕上げるローストダックが味わえる「福島 こと」などが選ばれている。
エリアごとの選出店数TOP3は以下の通り。
【TOKYO】
・港区：32店
・中央区：22店
・千代田区：11店
【EAST】
・愛知県：34店
・神奈川県：27店
・千葉県：7店
【WEST】
・大阪府：38店
・京都府：21店
・兵庫県：15店
※対象エリアについて
EAST：
北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県
WEST：
富山県/石川県/福井県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県
同企画は「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンル別で評価の高い100店を選出するグルメアワード。2017年から毎年実施されており、中国料理部門は今回で4回目の発表となる。
TOKYOを除くエリアで今回最も選出が多かった大阪府からは、ソムリエによるワインペアリングと共に独創的な中華料理を味わえる「空心 伽藍堂」や、オープンキッチンでさまざまな魚介類の紹興酒漬けなどを楽しむことができる「饗華」、本店が「中国料理 百名店」に過去2回選出されている「老虎菜 阪神梅田店」、目の前で油をかけて仕上げるローストダックが味わえる「福島 こと」などが選ばれている。
エリアごとの選出店数TOP3は以下の通り。
【TOKYO】
・港区：32店
・中央区：22店
・千代田区：11店
【EAST】
・愛知県：34店
・神奈川県：27店
・千葉県：7店
【WEST】
・大阪府：38店
・京都府：21店
・兵庫県：15店
※対象エリアについて
EAST：
北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/岐阜県/静岡県/愛知県
WEST：
富山県/石川県/福井県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県