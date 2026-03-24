EXILE＆松本孝弘 EXILEが昨年2025年9月27日にデビュー24周年を迎え、LDH PERFECT YEAR 2026の節目に、“24karats”ベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』を2026年5月20日に発売することが決定した。あわせて、3月30日より各種音楽配信サービスでの先行配信もスタートする。『24karats』シリーズは、“24カラット＝純金”を意味しており、2007年以降、「混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続ける」というEX