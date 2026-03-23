『宮舘涼太のロイヤルサロン』（TBSラジオ）の公式Xが更新され、宮舘涼太のオフショットが公開された。 【写真】宮舘涼太の私服ショット／ラジオブースで楽しげな表情を見せる宮舘涼太 ■宮舘涼太、花束抱えたバースデー記念ショット公開 投稿では「#宮舘涼太 さんバースデー記念」「今日は【3月25日】という日についてクイズで知識を深めました！」とつづられ、花束を手にした宮舘の写真が公開