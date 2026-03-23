『宮舘涼太のロイヤルサロン』（TBSラジオ）の公式Xが更新され、宮舘涼太のオフショットが公開された。

【写真】宮舘涼太の私服ショット／ラジオブースで楽しげな表情を見せる宮舘涼太

■宮舘涼太、花束抱えたバースデー記念ショット公開

投稿では「#宮舘涼太 さんバースデー記念」「今日は【3月25日】という日についてクイズで知識を深めました！」とつづられ、花束を手にした宮舘の写真が公開された。

緑のカーテンを背景に、宮舘はネイビーを基調とした私服姿で登場。黒ニットにネイビーのシャネルのロゴが入ったブルゾンを羽織り、ネイビーのパンツを合わせ、落ち着きある微笑みでカメラを見つめている。

裏地のチェック柄ものぞき、シンプルながら上品さを感じさせる着こなしに。赤いバラの花束とのコントラストも印象的で、洗練された雰囲気が漂う1枚となっている。

ファンからは「私服が素敵」「お顔が天才的にかっこいい」「ビジュ良すぎる」「麗しい」「少し照れてるお顔がかわいい」「男前すぎる」「バラが似合う」「微笑み方が美しい」「輪郭がシュッとしてる」などの声が寄せられている。

■ラジオブースで楽しげな表情を見せる宮舘涼太

Snow Man

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