宮舘涼太がシャネルのブルゾンを羽織った私服姿でバラの花束を抱えた微笑みショットに「少し照れてるお顔がかわいい」「男前すぎる」「輪郭がシュッとしてる」と反響
『宮舘涼太のロイヤルサロン』（TBSラジオ）の公式Xが更新され、宮舘涼太のオフショットが公開された。
【写真】宮舘涼太の私服ショット／ラジオブースで楽しげな表情を見せる宮舘涼太
■宮舘涼太、花束抱えたバースデー記念ショット公開
投稿では「#宮舘涼太 さんバースデー記念」「今日は【3月25日】という日についてクイズで知識を深めました！」とつづられ、花束を手にした宮舘の写真が公開された。
緑のカーテンを背景に、宮舘はネイビーを基調とした私服姿で登場。黒ニットにネイビーのシャネルのロゴが入ったブルゾンを羽織り、ネイビーのパンツを合わせ、落ち着きある微笑みでカメラを見つめている。
裏地のチェック柄ものぞき、シンプルながら上品さを感じさせる着こなしに。赤いバラの花束とのコントラストも印象的で、洗練された雰囲気が漂う1枚となっている。
ファンからは「私服が素敵」「お顔が天才的にかっこいい」「ビジュ良すぎる」「麗しい」「少し照れてるお顔がかわいい」「男前すぎる」「バラが似合う」「微笑み方が美しい」「輪郭がシュッとしてる」などの声が寄せられている。
■ラジオブースで楽しげな表情を見せる宮舘涼太
Snow Man
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