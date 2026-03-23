◇第98回選抜高校野球大会第4日・1回戦山梨学院5−3長崎日大（2026年3月22日甲子園）衝撃弾のちアクシデント――。今秋ドラフト1位候補として阪神などが注目する山梨学院・菰田陽生（こもだ・はるき）投手（3年）が22日、長崎日大との1回戦に「2番・一塁」で出場して初回に先制の決勝ソロを左翼席へ打ち込んだ。高校通算35発目で、甲子園では春夏通じて7試合29打席目で初本塁打が生まれた。5回の守備で左手首を負傷して6回