「カーリング・世界選手権」（２１日、カルガリー）準決勝が行われ、日本代表のロコ・ソラーレは地元カナダに苦しい戦いを強いられ、第７エンド終了後に負けを認める「コンシード」をしようとしたが、大会ルールで決勝トーナメントは８エンドまで行わなければならず、ルール勘違いで苦笑い。第８エンドは淡々と進め、最後にスキップの藤沢五月が相手への敬意を込めた回転しながらのパフォーマンスショットで締めくくった。４−