日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。3月22日（日）は、ゲストに東貴博と板野友美を迎えて放送される。岡山県の山奥にポツンと一軒家を発見。捜索隊が向かった日は雪が降っており、到着した山間の集落にも雪が積もっていた。地元に詳しい71歳の男性の案内で進むなか、山に囲まれた家が見えてくる。玄関へと向かうと、「寒いですから上がってくだ