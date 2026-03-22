「選抜高校野球・１回戦、花咲徳栄３−２東洋大姫路」（２１日、甲子園球場）甲子園は“苦い記憶”として思い出に刻まれた。それでも「２番・三塁」で先発出場した東洋大姫路（兵庫）の中田凰之介内野手（３年）が天国の祖母に夏のリベンジを誓う。「おばあちゃんは見てくれていたと思う。夏は絶対に帰ってこないといけない」。１点リードの八回１死一塁での守備。相手打者の打球を後逸してピンチを拡大させてしまい、その後に