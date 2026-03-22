「選抜高校野球・１回戦、花咲徳栄３−２東洋大姫路」（２１日、甲子園球場）

甲子園は“苦い記憶”として思い出に刻まれた。それでも「２番・三塁」で先発出場した東洋大姫路（兵庫）の中田凰之介内野手（３年）が天国の祖母に夏のリベンジを誓う。「おばあちゃんは見てくれていたと思う。夏は絶対に帰ってこないといけない」。１点リードの八回１死一塁での守備。相手打者の打球を後逸してピンチを拡大させてしまい、その後にチームは逆転を許した。

「基本、父と電話しないんですが『時間あるか、電話できるか』って。嫌な予感がしました」。電話の着信音に胸騒ぎを感じた。最愛の祖母・和美さんが１月１０日に他界。電話は訃報を知らせるものだった。

幼少期にバッティングセンターに連れて行ってくれるなどかわいがってくれた祖母。「おばあちゃんは野球を見るのが好きで、よく（自分の試合も）見に来てくれました」。いつも自分の背中を押してくれた。

大切に持ち歩いているものがある。「おばあちゃんが亡くなって、おばあちゃんの娘でもある叔母がお守りを作ってくれたんです。常にカバンにつけてます」。今大会も祖母を思いプレーした。

甲子園は素晴らしい場所だと報告したい。「今は本当に苦い思い出しか残らない場所なので。夏に帰ってきて、また自分の中でこの甲子園を『良い場所』にしたい」。苦い記憶のままにはできない。夏には聖地で浮かべる笑顔を天国へ届けたい。

◆中田 凰之介（なかた・おうのすけ）２００８年６月２７日生まれ、１７歳。１７４センチ、７３キロ。奈良県出身。右投げ右打ち。内野手。小学時に生駒ＧＫブロッカーズで野球を始め、光明中（奈良）では奈良西リトルシニアでプレー。