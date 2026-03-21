日本女子代表は現地３月21日、女子アジアカップの決勝戦で開催国のオーストラリアと対戦している。なでしこジャパンは17分に先制。ボックス手前でパスを受けた浜野まいかが、振り向きざまに右足を振る。強烈なシュートをぶち込んだ。 チームを勢いづかせる１点。浜野の所属クラブ、トッテナム女子も公式Xで速報。「大一番で結果を出す 女子アジアカップ決勝、マイカが日本代表の先制点を挙げた！」と伝えた。イング