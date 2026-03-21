◇第98回全国選抜高校野球大会第3日・1回戦花咲徳栄3―2東洋大姫路（2026年3月21日甲子園）花咲徳栄（埼玉）・岩井隆監督（56）の次男・虹太郎（3年）が「1番・遊撃」で出場。0―1で迎えた8回1死満塁から同点の押し出し死球にこん身のガッツポーズを見せた。「自分の結果ではなく、チームが勝つことが全て。どんな形でも点が入って同点になったので」。ガッツポーズの理由をそう説明した岩井。2三振と左飛で迎えたこの