BTSが来週、米NBCの人気番組「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」に2夜連続で出演する。出演日は25日と26日で、韓国での兵役を終えて以降、グループとしては初となる米国の深夜テレビ番組出演となる。 【写真】兵役を終え無事に除隊したRMとV迷彩服でも隠せぬスター性 RM、ジン、シュガ、J―HOPE、ジミン、V、ジョングクの7人は、スタジオでジミー・ファ