事故が発生した新名神高速道路下り線の野登トンネル＝20日、三重県亀山市（共同通信社ヘリから）三重県亀山市の新名神高速道路で大型トラックが乗用車に追突するなどして子ども3人を含む6人が死亡した多重事故で、県警は21日、自動車運転処罰法違反（過失致死）の疑いで現行犯逮捕した大型トラック運転手、水谷水都代容疑者（54）＝広島県安芸高田市＝が勤務する広島市の会社の関係先を家宅捜索した。安全管理上の問題がなかった