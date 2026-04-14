京都府南丹市で園部小学校６年の安達結希さん（１１）が行方不明となってから３週間がたった１３日、同市園部町の山林で子供とみられる身元不明の遺体が見つかった。結希さんは先月２３日朝、父親の運転する車で小学校に向かったきり、行方不明となっている。結希さんが降車する様子が付近の防犯カメラには映っていなかった。そうしたなか、１３日に園部小学校から南西方向に約２キロメートル先の山林で子どもの遺体が発見さ