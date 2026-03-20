沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒と船長が死亡、１４人が負傷した事故で、第１１管区海上保安本部は２０日、２隻を運航した市民団体「ヘリ基地反対協議会」の事務所などを業務上過失致死傷などの容疑で捜索した。過失の有無や事故原因の究明に向け、強制捜査に踏み切った。いずれも名護市にある同団体の事務所や事故現場に近い港そばの活動拠点には２０日午前、１１管の捜査員らが段ボ