現地時間3月28日にアラブ首長国連邦ドバイのメイダン競馬場で行われるドバイワールドカップデーにおいて、選出され招待を受諾したJRA所属馬が発表された。なお、同競走におけるJRAによる馬券の発売は行われない。【ドバイワールドカップ】フォーエバーヤングはまさかの3着…米ヒットショーが差し切る昨年の3着のフォーエバーヤング●ドバイワールドカップ（G1・ダ2000m）フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）●ドバイター