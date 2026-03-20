19日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は、2025-26シーズンをもってリベロの山口拓海（28）が引退。セッターの酒井啓輔（29）、アウトサイドヒッターの藤中優斗（29）、小澤宙輝（28）、フリオ・カルデナス（25）、オポジットのキリル・クレーツ（28）、ミドルブロッカーの中村竜輔（28）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 今シӦ