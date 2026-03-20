JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は3月20日、ウズベキスタン遠征に臨むU-19日本代表メンバー23名を発表した。今回の遠征は3月23日から31日にかけて、ウズベキスタンのタシュケントで実施される。滞在中、チームはU-19ウズベキスタン代表との国際親善試合2試合（25日、30日）に加え、28日にはFC Olympic MobiUzとのトレーニングマッチを行う予定。メンバーには、ヴァランシエンヌFC（フランス）のFW高岡伶颯、アイントラ