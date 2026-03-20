JFAが公式発表

日本サッカー協会（JFA）は3月20日、ウズベキスタン遠征に臨むU-19日本代表メンバー23名を発表した。

今回の遠征は3月23日から31日にかけて、ウズベキスタンのタシュケントで実施される。滞在中、チームはU-19ウズベキスタン代表との国際親善試合2試合（25日、30日）に加え、28日にはFC Olympic MobiUzとのトレーニングマッチを行う予定。

メンバーには、ヴァランシエンヌFC（フランス）のFW高岡伶颯、アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）のFW神代慶人、シントトロイデンVV（ベルギー）のFW新川志音、FCザンクトパウリ（ドイツ）のMFシュミット ニック、GK村松秀司（アメリカ）といった海外組4名が名を連ねた。

また、国内からは鹿島アントラーズのFW徳田誉や、名古屋グランパスのGK萩裕陽らが選出されている。

チームを率いるのは、日本サッカー協会のナショナルコーチングスタッフを務める山口智監督。木村康彦団長のもと、菅原大介コーチ、白石通史コーチ、高原寿康GKコーチらがスタッフとして同行する。（FOOTBALL ZONE編集部）