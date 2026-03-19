大分県は19日、春の定期人事異動を内示しました。異動規模は例年並みの1691人で、課長級以上を占める女性職員の割合は12.7％と過去最高となりました。 【写真を見る】大分県職員人事異動「こども政策局」を新設、宿泊税導入も見据え体制再編 組織改編では、福祉保健部に「こども政策局」を新設し、総合的な人口減少対策に取り組みます。また、観光推進体制を再編して「ツーリズムおおいた」に職員を増やし、誘客活動の強