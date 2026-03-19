大分県職員人事異動 「こども政策局」を新設、宿泊税導入も見据え体制再編
大分県は19日、春の定期人事異動を内示しました。異動規模は例年並みの1691人で、課長級以上を占める女性職員の割合は12.7％と過去最高となりました。
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組織改編では、福祉保健部に「こども政策局」を新設し、総合的な人口減少対策に取り組みます。また、観光推進体制を再編して「ツーリズムおおいた」に職員を増やし、誘客活動の強化や宿泊税の導入を進めます。
佐藤知事は19日の会見で、「安心・元気・未来創造ビジョンが来年度3年目となるので、実現を加速させる年として取り組む」と述べました。
主な人事は次の通りです（敬称略、カッコ内は年齢）。
▼特別職
企業局長：首藤圭（59）
▼部長級
企画振興部長：上城哲（58）
生活環境部長：井下秀子（58）
農林水産部長：石井聖治（58）
会計管理者兼会計管理局長：神崎文隆（59）
労働委員会事務局長：柴北友美（58）
監査委員事務局長：清水豊（58）
企業局理事：成瀬哲哉（59）
議会事務局長：岩尾誠二（58）
人事委員会事務局長：大和孝司（59）
病院局理事兼県立病院事務局長：於久浩（59）
▼次長級
中部振興局長：渡邉仁（58）
東部振興局長：遠山実（58）
南部振興局長：工藤伸仁（56）
豊肥振興局長：山本勝紀（58）
北部振興局長：金子成人（55）
異動は4月1日付けです。