【モデルプレス＝2026/03/19】永作博美が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（4月放送開始・毎週火曜よる10時〜）より、第1話の場面写真が初公開された。【写真】松山ケンイチ、鋭い眼光の“さかな組長”姿◆永作博美主演「時すでにおスシ！？」第1話場面写真解禁本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなと（まちやま・みなと）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第2の人生を歩み始める、