◇第98回選抜高校野球大会崇徳―八戸学院光星（2026年3月19日甲子園）崇徳の大応援団が序盤の猛攻に沸いた。33年ぶりセンバツ出場を決めた古豪は「オール崇徳」を掲げ、アルプス席を黄色に染めた。「アゲアゲホイホイ」で知られるサンバ・デ・ジャネイロに合わせて黄色い一団が揺れる様子は圧巻だった。試合は初回に3安打と相手失策を絡めて3点を先制。1976年センバツに初出場して初優勝を飾った“崇徳旋風”を50