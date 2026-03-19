IMP.の基俊介が出演するＲＫＢ毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅」が放送された。今回の旅は福岡タワー（福岡市西区）の展望室からスタート。「今まで来てませんでした」と、意外にも初めての訪問となった基だが、そこには「恋人の聖地」として知られ、最近では「推し活の聖地」としても注目されるハートのオブジェや誓いのフェンスが待ち構えていた。パートナーのバズーさんは、基のメンバ