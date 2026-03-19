IMP.の基俊介が出演するＲＫＢ毎日放送「タダイマ！」の人気企画「IMP.基くんとバズーさんの福岡旅」が放送された。

今回の旅は福岡タワー（福岡市西区）の展望室からスタート。「今まで来てませんでした」と、意外にも初めての訪問となった基だが、そこには「恋人の聖地」として知られ、最近では「推し活の聖地」としても注目されるハートのオブジェや誓いのフェンスが待ち構えていた。

パートナーのバズーさんは、基のメンバーカラーである緑色の「愛鍵」を用意し「基くん バズーさん ずっとモッティーモッティーだよ！！」と熱い？メッセージを記入。基は「ずっとモッティーモッティーだよというのはどういうこと？」と苦笑いしつつも、しっかりと鍵をロックした。

続いて向かったイタリアン創作料理店「Kitchen&Bar Qualia」では、究極のグルメが基を待っていた。1日限定2食という超希少な「ばり盛り“生うに”のスパゲッティ」が登場。東京・豊洲市場から取り寄せたAランクのウニがおしげもなく盛られた一皿に「めちゃくちゃ濃厚。これでもかというくらい、ウニの香りが広がるんですよ」と悶絶。そのあまりの豪華さに「最終回じゃないかと思うくらい贅沢なスパゲッティをいただいてます」と、番組の行く末を心配？するほど大満足の様子だった。