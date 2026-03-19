楽天市場アカウント乗っ取り被害相談約400件警視庁のサイバー犯罪対策課は大手ネット通販サイト「楽天市場」をめぐって、アカウントが乗っ取られ、他人が注文した買い物をさせられる被害の相談が半年ほどでおよそ400件に上っていると発表しました。【写真を見る】【注意！】楽天市場アカウント乗っ取り被害相談約400件他人のクレジットカード情報が登録され買い物される…警視庁が注意喚起警視庁のサイバー犯罪対策課によります