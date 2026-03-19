楽天市場アカウント乗っ取り被害相談約400件

警視庁のサイバー犯罪対策課は大手ネット通販サイト「楽天市場」をめぐって、アカウントが乗っ取られ、他人が注文した買い物をさせられる被害の相談が半年ほどでおよそ400件に上っていると発表しました。

【写真を見る】【注意！】楽天市場アカウント乗っ取り被害相談約400件 他人のクレジットカード情報が登録され買い物される…警視庁が注意喚起

警視庁のサイバー犯罪対策課によりますと、去年7月から、「自身の楽天アカウントが乗っ取られて、他人のクレジットカードで商品を購入された」と相談が相次いでいるということです。

乗っ取られたアカウントは様々な中国の業者が使っているとみられる

調べた結果、乗っ取られたアカウントはそれぞれ様々な中国の業者が使っているとみられ、不正に入手した業者とは関係ない他人のクレジットカード情報が登録されていることが分かったということです。





中国の業者側は乗っ取った楽天市場の30代女性のアカウントを使って・・

30代の男性は去年ネット通販サイト「Qoo10」で中国の業者から7414円の缶酎ハイを注文しましたが、中国の業者側は乗っ取った楽天市場の30代女性のアカウントを使って男性が注文したものと同じ缶チューハイを購入し、男性の自宅に届けていたということです。



警視庁には、去年7月から今年1月までの半年間ほどで同様の手口による被害の相談がおよそ400件に上っているということです。

少なくとも9つの中国の業者の関与が疑われる

警視庁によりますと、少なくとも9つの中国の業者の関与が疑われるということです。



警視庁は通販サイトを利用する際に、「出品者の店舗の所在地や販売実績などを確認し、商品の値段が過度に安くないか注意してほしい」などと注意を呼びかけています。