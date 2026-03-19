原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が、都内で行われた“SUSHIRO Cafe”「新商品発表会兼試食会」に登場した。【もっと読む】紅白出場の「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」ら快進撃「カワラボ」の原点は裏原宿カルチャー回転寿司のスシローはスイーツなどカフェ部門も強化中で、今回しなこが「まぜまぜフラッペ宣伝部長」に就任。しなこはオリジナルフラッペのプロデュースのほか、スシローSNS等用の宣伝動画にも登場する。