原宿系動画クリエーターのしなこ（30）が、都内で行われた“SUSHIRO Cafe”「新商品発表会兼試食会」に登場した。

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回転寿司のスシローはスイーツなどカフェ部門も強化中で、今回しなこが「まぜまぜフラッペ宣伝部長」に就任。しなこはオリジナルフラッペのプロデュースのほか、スシローSNS等用の宣伝動画にも登場する。

しなこといえば「キッズのカリスマ」。高校時代から“原宿系”といわれるカラフルポップなファッションで、原宿でアルバイトをはじめ「AMSR」の動画をきっかけに、YouTube視聴者を魅了。現在、彼女のAMSRのYouTubeは132万人、TikTokのフォロワーは150万人超えで、幼稚園生、小学生女児、女子中学生に絶大な人気。全国のショッピングセンターのイベントには子供たちが押し寄せるドル箱的存在だ。

また、自身のことを赤裸々に語るところも同性に人気。体重がMAX80キロまで太り、20キロダイエットに成功したこと、ワキガ手術や顔の骨切り手術を受けたことなども明かしている。また年齢も当初は非公表だったが、今年1月の成人式に公表。「かわいいのに、NGがないことも同性の支持が高い理由のひとつです」（雑誌編集者）という。

今後の夢を聞かれ「“レベル30（30歳）”になりました。いつか東京ドームに立ちたい。東京ドームでお花畑を作りたい。客席が子どもたちとかカラフルなファッションの人でいっぱいになって、皆がお花みたいにキラキラ輝いている景色を見てみたいですね」と語った。昨年発売した「しなこのHAPPYディズニースタイルBOOK」（講談社）もロングヒットとなっており、これから春休みに入り、引っ張りだこ。

今週末から春休み、全国でしなこのお花畑ができそうだ。

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原宿系といえば、きゃりーぱみゅぱみゅにはじまり、最近はカワラボが世間の耳目を集めている。関連記事【もっと読む】紅白出場の「FRUITS ZIPPER」「CANDY TUNE」ら快進撃「カワラボ」の原点は裏原宿カルチャー…では、「裏原宿カルチャー」について伝えている。