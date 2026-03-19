マスターズ米男子ゴルフのメジャー初戦、マスターズ（現地時間4月9日開幕、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC）を前に、恒例の「チャンピオンズディナー」の献立が18日（日本時間19日）に発表された。2025年大会を制したロリー・マキロイ（英国）がホストを務める。そんな中、2022年に日本勢初のホストを務めた松山英樹（LEXUS）の日本食メニューにあらためて称賛が送られている。マキロイは、ヘラジカのスライダーやピ