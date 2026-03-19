マスターズ

米男子ゴルフのメジャー初戦、マスターズ（現地時間4月9日開幕、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC）を前に、恒例の「チャンピオンズディナー」の献立が18日（日本時間19日）に発表された。2025年大会を制したロリー・マキロイ（英国）がホストを務める。そんな中、2022年に日本勢初のホストを務めた松山英樹（LEXUS）の日本食メニューにあらためて称賛が送られている。

マキロイは、ヘラジカのスライダーやピーチとリコッタチーズのフラットブレッドを前菜に用意。メインには和牛フィレミニョンかサーモンのたたきのどちらかを選ぶことができる豪華なメニューとなった。

PGAツアー公式がメニューを発表。米スポーツ専門局「CBSスポーツ」公式インスタグラムが「過去10年間の夕食会メニューで最も際立つものはどれ？」と記して夕食会のメニューを紹介すると、松山に注目が集まった。

アジア初のマスターズ王者となった松山は、寿司と刺し身の盛り合わせ、西京焼き、宮崎和牛、イチゴのショートケーキなど、過去の王者とは一線を画した日本らしい食事を提供した。

ネット上の米ファンからは「ヒデキのは最高だった」「ラーム、松山、マキロイはみんな本当に良いメニューだね」「ヒデキ一択」「2022年のマツヤマが一番」「マツヤマだ。疑問の余地はない」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）