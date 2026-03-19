元HKT48で女優の田中美久（24）が19日までにXを更新。宅配便をめぐるトラブルを明かし、困惑する様子をつづった。「Amazon頼んだら、Amazonの配達の人が盗んでたんだけど、どうすればいいの!」と宅配便が盗難されたと切り出し、「どうもできない!お金だけなくなる!」と悲鳴をあげた。この投稿に多くのフォロワーから驚きとともに助言コメントが寄せられたが、それらに返信するかたちで「配達済みになってるから状況も何もできない