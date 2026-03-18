住職とライターという異色の“二足のわらじ”を履く吉州正行さん。檀家との付き合いを通じてさまざまな家族と対話してきた経験から、相続問題に関する記事の執筆、講演なども数多く手掛けている。今回は、そんな吉州さんに聞いた、スムーズな相続の決め手を紹介。自身も投資をしているという吉州さん自身のおカネ観も教えてもらった！（ダイヤモンド・ザイ編集部）「ダイヤモンド・ザイ」2026年4月号の「あの人に聞きたい！ おカネ