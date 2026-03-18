2024年11月に厳罰化された自転車運転の規則が、この春さらに厳しくなるという。自動車運転免許研究所所長の長信一さんは「今年4月1日からは軽微な違反でも罰金の対象となるため、取り締まりが強化される可能性が高い。重大な違反では前科がつくおそれもあるので、規則を確認しておくべきだ」という――。写真＝iStock.com／torwai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／torwai■すでに始まっている厳しい罰則自転車による事故