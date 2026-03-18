【モデルプレス＝2026/03/18】歌手の工藤静香が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ヘルシーな発酵デザートを披露し、注目を集めている。【写真】キムタクの55歳妻「老舗和菓子店みたい」おはぎを思わせる発酵スイーツ2種◆工藤静香、砂糖不使用の発酵デザート2種披露工藤は「砂糖の代わりに米麹！発酵デザート」とつづり、手作りの発酵スイーツを公開。おはぎを思わせるビジュアルの2種を小皿に盛り付けた様子を披露し