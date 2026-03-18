那須どうぶつ王国（栃木県・那須町）の占いインコとして人気を集めるヨウム「オリビア」（オス・２０歳）が２０２６年ＷＢＣ決勝の予想を的中させた。１７日に実施した占いで、オリビアは２つの国旗が付けられたつまようじのうち、ベネズエラを選択し勝利と予想していた。前回大会は全試合、今回の１次ラウンドは４戦中３戦的中。２０１４年からスポーツの結果を占っている“実力”を見事に発揮した。