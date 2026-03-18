大島僚太が鹿島戦で5か月ぶりの復帰川崎フロンターレのMF大島僚太が復帰戦で早速持ち味を存分に発揮した。大島は昨年10月に負った左長内転筋肉離れの影響で長期離脱していたが、3月15日に行われたJ1百年構想リーグ地域リーグラウンド第6節の鹿島アントラーズ戦（0-1）に先発して約5か月ぶりの復帰を果たした。度重なる怪我に苦しむ司令塔だが、正確なパスやターン一つで魅せる技術は健在だ。前半6分には味方からのパスを受けた